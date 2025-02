CVS Health: chute de 44% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - CVS Health publie au titre de son dernier trimestre 2024 un BPA ajusté en baisse de 44% à 1,19 dollar et un profit opérationnel ajusté en recul de plus de 35% à 2,73 milliards de dollars, malgré des revenus en croissance de 4,2% à 97,7 milliards.



Le groupe explique que sa chute de profits est due principalement au déclin de ses résultats opérationnels dans le segment prestations de soins de santé, reflétant une pression d'utilisation continue et un impact défavorable lié au Medicare Advantage star ratings.



Affichant sur l'ensemble de 2024 un BPA ajusté de 5,42 dollars et un cash-flow des activités de 9,1 milliards de dollars, CVS Health table respectivement sur une fourchette-cible de 5,75 à six dollars et un objectif d'environ 6,5 milliards pour 2025.





