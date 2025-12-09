CVS grimpe après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de l'assureur santé CVS Health CVS.N augmentent de 3,3 % à 79,01 $ avant le marché

** CVS augmente ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 de 6,60 $ à 6,70 $ par action, par rapport aux prévisions précédentes de 6,55 $ à 6,65 $

** CVS prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 dans la fourchette de 7,00 $ à 7,20 $ par action par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,16 $ - données LSEG

** CVS prévoit un chiffre d'affaires total d'au moins 400 milliards de dollars l'année prochaine, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 419,26 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 70,5 % depuis le début de l'année