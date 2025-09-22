 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CVS étend son programme visant à réduire les réadmissions à l'hôpital pour les bénéficiaires de Medicare
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Aetna, la branche assurance de CVS Health, va étendre un programme naissant associant les membres de ses plans Medicare privés à des infirmières - un effort qui, selon la société, réduira les réadmissions à l'hôpital, qui sont coûteuses et peuvent être préjudiciables à la santé des patients.

Pour les patients des plans Medicare Advantage destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus, le programme pourrait affecter des infirmières employées par Aetna à ceux qui sortent de l'hôpital, qui sont en transition vers un établissement de soins infirmiers ou qui ont des handicaps, afin de répondre à leurs besoins supplémentaires. Les services fournis vont de la coordination des soins à domicile au transport vers les rendez-vous de suivi.

"Notre objectif est de faire en sorte qu'une infirmière soit littéralement au chevet de ce membre, de cette famille, pour commencer à réfléchir à ce que devrait être leur parcours de soins", a déclaré le Dr Ben Kornitzer, médecin-chef d'Aetna.

La décision de CVS intervient après que les Centers for Medicare & Medicaid Services ont finalisé en juillet une règle qui inclut les membres de Medicare Advantage dans le calcul des pénalités de réadmission appliquées aux hôpitaux, à partir de l'année fiscale 2027.

L'American Hospital Association a protesté contre le fait que cette inclusion pénaliserait à tort les hôpitaux pour les résultats négatifs associés aux retards et aux refus de couverture.

L'agence gouvernementale d'assurance recalcule les performances chaque année et signale les hôpitaux dont les réadmissions sont plus élevées que prévu sur 30 jours pour certaines conditions, avant de réduire les paiements jusqu'à 3 % des frais de sortie payés.

Pour l'année fiscale 2023, 75 % des hôpitaux soumis à la règle se sont vus imposer des pénalités, selon une analyse des données gouvernementales réalisée par le cabinet de recherche Advisory Board.

Un porte-parole de CVS Health a déclaré que le programme visait à améliorer la santé des patients, ce qui profiterait à Aetna et aux fournisseurs, ajoutant que l'entreprise ferait pression pour que des programmes similaires soient mis en place à l'avenir.

CVS a déclaré qu'elle mettrait en œuvre le programme dans 10 hôpitaux d'ici la fin de l'année, dont les hôpitaux AdventHealth Shawnee Mission à Kansas City (Kan), Houston Methodist au Texas et WakeMed Health & Hospitals, à Raleigh (Caroline du Nord).

"Parfois, le plan de santé est plus utile lorsqu'il s'agit de donner des instructions de sortie, car il a tout intérêt à ce que le patient aille mieux", a déclaré Sadhna Paralkar, vice-présidente principale du cabinet de conseil en santé Segal.

Valeurs associées

CVS HEALTH
74,930 USD NYSE +0,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

