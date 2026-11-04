CVS envisagerait de scinder ses activités de vente au détail et d'assurance, selon une source

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(Refonte avec les informations provenant de la source dans le titre et le paragraphe 1)

* CVS envisage de scinder son activité de vente au détail de produits pharmaceutiques, selon une source

* CVS doit publier ses résultats trimestriels mercredi

* Le titre progresse de 0,1% en séance prolongée

par Sabrina Valle

CVS Health CVS.N étudie la possibilité d'une scission qui séparerait son activité de vente au détail de produits pharmaceutiques de ses activités d'assurance, a déclaré mardi une source proche du dossier.

Le Wall Street Journal a rapporté, citant CVS, que le groupe se scinderait en deux sociétés, dont l'une conserverait le nom de CVS Health et serait dirigée par l'actuel directeur général, David Joyner.

CVS Health, qui doit publier ses résultats trimestriels mercredi, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La séparation de son activité de vente au détail, qui compte environ 9 000 pharmacies, de son assureur santé Aetna et de son gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark marquerait un revirement de la stratégie de CVS, qui consistait à bâtir un groupe de santé intégré par le biais d’acquisitions.

CVS a racheté Aetna pour environ 78 milliards de dollars en 2018 et a depuis réalisé une série d’acquisitions de moindre envergure, notamment le rachat de certaines entreprises proposant des services de santé cliniques. Aucune décision définitive concernant une scission n’a encore été prise, a précisé cette source.

L'action de la société a progressé de 0,1% en séance prolongée.

PRESSION SUR LES ENTREPRISES DE SANTÉ INTÉGRÉES

CVS avait exploré différentes options, dont une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que la société était confrontée à des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

Ces dernières réflexions interviennent alors que CVS subit des pressions tant sur ses activités d’assurance que sur celles liées aux prestations pharmaceutiques.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques font l’objet d’une surveillance politique et réglementaire accrue, en raison des craintes que la consolidation du secteur de la santé n’ait conféré à ces entreprises, qui jouent le rôle d’intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments, une influence excessive sur les prix des médicaments sur ordonnance.

Dans le même temps, les assureurs santé ont dû faire face à la hausse des coûts médicaux au cours des trois dernières années, les consommateurs ayant davantage recours aux services de santé, ce qui a poussé les entreprises à augmenter leurs tarifs, à réduire les prestations et à se retirer des contrats moins rentables.

Prem Shah, dirigeant de CVS, a déclaré en août que Caremark s’attendait à perdre des clients en 2027 après avoir adopté une approche plus prudente dans la signature des contrats.

CVS Health est davantage exposée à l’intégration verticale que ses concurrents, car elle détient à la fois Caremark, l’un des plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques du pays, et une grande chaîne de pharmacies de détail, a expliqué Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

La séparation de ces activités pourrait toutefois avoir un coût.

“Une éventuelle scission s’accompagnerait de certaines conséquences financières, telles que la perte potentielle de synergies et de nouveaux coûts liés à la création d’une nouvelle entité”, a déclaré Mme Utterback.

L'action de CVS a rebondi sous la direction de Joyner, qui a pris ses fonctions en octobre 2024, contribuant à porter la capitalisation boursière de l’entreprise à environ 117 milliards de dollars.