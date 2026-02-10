CVS en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

(Mises à jour)

10 février - ** Les actions de CVS Health CVS.N augmentent de 2 % à 77 $

** L'assureur santé annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,09 $ par action, supérieur à l' estimation moyenne des analystes de 99 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 105,7 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 103,59 milliards de dollars

** Maintient la prévision de bénéfice ajusté pour 2026 entre 7,00 $ et 7,20 $ par action; réaffirme la prévision de revenus annuels d'au moins 400 milliards de dollars

** CVS a augmenté de ~77% en 2025