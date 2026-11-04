CVS en hausse après l'annonce d'une scission de son activité de pharmacie de détail

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4 novembre - ** L'action de l'assureur santé CVS Health

CVS.N progresse de 1,4% à 92,7 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de scinder ses quelque 9 000 magasins, sa pharmacie par correspondance et ses activités MinuteClinic pour en faire une société cotée en bourse, a rapporté le Wall Street Journal mardi soir

** Le Financial Times avait déjà fait état mardi matin de ce projet de scission

** L’activité restante de CVS Health conserverait l’assurance Aetna, les prestations pharmaceutiques de Caremark, la pharmacie spécialisée, Oak Street Health et Signify Health, sous la direction du directeur général David Joyner

** Cette scission démantèlerait la structure que CVS a mise en place grâce à son rachat de Caremark il y a près de 20 ans et à son acquisition d’Aetna pour 78 milliards de dollars

** Selon J.P. Morgan, la nouvelle société deviendrait la plus grande chaîne de pharmacies de détail aux États-Unis, avec environ 9 000 magasins et une part de marché de 28% à 29% des ordonnances délivrées en pharmacie

** La société de courtage estime que l’activité pharmaceutique autonome pourrait générer entre 7,7 et 7,8 milliards de dollars de résultat ajusté en 2026, hors coûts de scission et contributions de la pharmacie par correspondance

** À la clôture d'hier, CVS affichait une hausse de 15,2% depuis le début de l'année