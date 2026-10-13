CVS conclut un accord avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'une affaire concernant la prescription d'opioïdes, pour un montant de 315 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article, ajout de détails sur l'accord et d'un commentaire de CVS)

par Nate Raymond

CVS Health CVS.N a accepté de verser 315 millions de dollars pour mettre fin aux allégations selon lesquelles l'exploitant de cette chaîne de pharmacies aurait illégalement délivré des ordonnances médicalement inutiles pour des analgésiques opioïdes addictifs, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice.

Cet accord met fin à une affaire annoncée par le ministère en 2024 , qui visait à tenir CVS pour responsable de son rôle dans la distribution de quantités massives de médicaments dangereux, tels que les opioïdes, qui étaient au cœur d’une épidémie nationale de dépendance.

La plainte alléguait que, depuis octobre 2013, CVS avait illégalement délivré des ordonnances d’opioïdes et d’autres stupéfiants en violation de la loi fédérale sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), puis avait sollicité le remboursement auprès de programmes fédéraux de santé tels que Medicare, en violation de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act).

Dans le cadre de cet accord, CVS a conclu un accord avec la Drug Enforcement Administration (DEA) en vertu duquel l’entreprise mettra en place des procédures pour surveiller et recevoir les signalements de délivrances potentiellement illégales dans ses pharmacies, et pour évaluer les médecins soupçonnés de prescrire illégalement des opioïdes.

"L’accord conclu aujourd’hui impose à CVS de mettre en place des mesures de protection supplémentaires afin de garantir que les ordonnances d’opioïdes et d’autres substances contrôlées ne soient délivrées que lorsque cela est médicalement justifié", a déclaré dans un communiqué le procureur général adjoint des États-Unis, Brett Shumate.

CVS a indiqué dans un communiqué qu’elle contestait les allégations du ministère de la Justice et qu’elle n’admettait aucune faute dans le cadre de cet accord.

"Nos plus de 27 000 pharmaciens CVS contribuent à préserver la santé des Américains et sont hautement formés à l’utilisation sûre et appropriée de tous les médicaments", a déclaré CVS. "Nous sommes heureux de pouvoir aller de l’avant et de tourner la page sur ce litige."