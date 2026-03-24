CVS conclut un accord avec la FTC sur la tarification de l'insuline

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(Ajoute les détails de la source aux paragraphes 5,6, les détails de l'opération aux paragraphes 7,8, et le commentaire de l'analyste aux paragraphes 9,10) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N a déclaré mardi avoir conclu un accord de règlement avec la Federal Trade Commission sur la tarification de l'insuline.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, qui déterminent comment les médicaments sont couverts par l'assurance maladie, ont fait face à une décennie d'examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs sur les pratiques de tarification.

La société a déclaré mardi que son unité de gestion des prestations pharmaceutiques, Caremark, se concentre depuis longtemps sur la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance.

CVS s'attend à ce que le processus de règlement se termine dans les semaines à venir, mais a déclaré que les conditions finales étaient encore en suspens et seraient confirmées une fois le règlement officiellementfinalisé.

Une source au fait des termes du règlement a déclaré que l'accord de CVS s'inspirait d'un accord conclu par la FTC avec un gestionnaire de prestations pharmaceutiques concurrent, Express Scripts, qui appartient à Cigna.

Cet accord a été finalisé deux semaines après avoir été proposé, et celui de CVS pourrait entrer en vigueur plus tôt.

L'accord conclu avec Cigna prévoyait que l'entreprise réduise les remises, c'est-à-dire le fait qu'un fabricant de médicaments accorde une remise au gestionnaire des prestations pharmaceutiques après la délivrance d'un certain médicament. Les régulateurs ont déclaré que ce modèle incitait à augmenter les prix de liste et à les diriger, ce qui entraînait des remises plus importantes.

L'accord conclu avec Cigna exigeait également que l'entreprise fasse preuve d'une plus grande transparence et adopte une structure de rémunération basée sur les honoraires. Le non-respect des conditions de l'accord pourrait déclencher d'autres mesures de la part de l'autorité de régulation ou entraîner des pénalités.

Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que les changements apportés à la manière dont CVS Caremark fixe le prix des médicaments auront un impact nominal sur les bénéfices de l'entreprise.

"Nous estimons que ces changements sont gérables et, surtout, qu'ils ne sont pas plus importants que ceux que CVS mettait déjà en œuvre pour répondre aux préoccupations réglementaires et réduire les risques de son activité PBM", a déclaré Mme Gill, ajoutant que les changements élimineront les risques réglementaires pour l'entreprise.