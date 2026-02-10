 Aller au contenu principal
CVS chute après avoir réitéré ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'assureur santé CVS Health

CVS.N chutent de 3 % à 73,63 $ avant le marché

** La société maintient sa prévision de bénéfice ajusté par action pour 2026 entre 7,00 et 7,20 dollars; elle réaffirme sa prévision de revenus annuels d'au moins 400 milliards de dollars

** Les prévisions réitérées pour le BPA peuvent être un peu décevantes par rapport aux attentes des investisseurs, mais nous ne sommes pas surpris de voir un certain niveau de prudence étant donné l'ampleur des éléments en mouvement sur les marchés" - Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners

** CVS annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,09 $ par action par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 99 cents par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 105,7 milliards de dollars est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 103,59 milliards de dollars

** CVS a augmenté de ~77% en 2025

