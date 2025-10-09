CVS a plus de 81 % de membres dans des plans Medicare Advantage à taux élevé pour 2026

CVS Health CVS.N a déclaré jeudi que son activité d'assurance Aetna a plus de 81% des membres dans les plans Medicare Advantage qui sont notés 4 étoiles ou plus pour 2026.