 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CVS a plus de 81 % de membres dans des plans Medicare Advantage à taux élevé pour 2026
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 23:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N a déclaré jeudi que son activité d'assurance Aetna a plus de 81% des membres dans les plans Medicare Advantage qui sont notés 4 étoiles ou plus pour 2026.

Valeurs associées

CVS HEALTH
76,750 USD NYSE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank