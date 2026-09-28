CVC renonce à son projet de rachat de Bodycote, ouvrant ainsi la voie au rachat de cette société par Veritas pour 2,5 milliards de dollars

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La société de capital-investissement CVC Advisers a déclaré lundi qu'elle n'envisageait pas de faire une offre sur Bodycote BOY.L , renonçant ainsi à son projet de rachat du groupe britannique spécialisé dans les services de traitement thermique.

Cette décision ouvre la voie à la société de capital-investissement américaine Veritas Capital , qui a obtenu le soutien de Bodycote au début du mois pour son offre publique d'achat de 1,85 milliard de livres sterling (2,45 milliards de dollars), dette comprise.

Voici quelques détails:

* CVC et Veritas se disputaient le contrôle de la société britannique, ayant soumis des propositions quasi identiques en août, deux mois seulement après que la société d’investissement américaine Apollo APO.N se soit retirée de son offre de 1,52 milliard de livres sterling sur Bodycote.

* Au début du mois, Veritas avait pris l'avantage en rehaussant son offre à 940 pence par action, ce qui avait incité CVC à déclarer qu'elle évaluerait ses options concernant cette opération.

* Bodycote propose des services de traitement thermique et d’usinage des métaux aux secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’automobile et de l’énergie.

* L’intérêt suscité par cette société s’inscrit dans une tendance plus large: celle des acquéreurs étrangers, en particulier des sociétés de capital-investissement, qui ciblent les entreprises cotées au Royaume-Uni, jugées sous-évaluées.

(1 dollar = 0,7557 livre sterling)