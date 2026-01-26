CVC rachète le gestionnaire de crédit américain Marathon pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de capital-investissement CVC CVC.AS a accepté d'acheter le gestionnaire de crédit américain Marathon pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars, a-t-il déclaré lundi, dans le cadre de la dernière transaction en date sur le marché du crédit privé, qui se consolide rapidement.

CVC - qui est entré en bourse à Amsterdam en 2024 - a déclaré que l'opération accélérerait sa croissance aux États-Unis et porterait ses actifs sous gestion dans le domaine du crédit à 61 milliards d'euros (72 milliards de dollars) en ajoutant les actifs de crédit de Marathon, basé à New York, qui s'élèvent à plus de 24 milliards de dollars. Le crédit privé, c'est-à-dire les prêts accordés aux entreprises par des institutions autres que les banques, a connu une croissance rapide ces dernières années, car des réglementations plus strictes ont rendu plus coûteux le financement de prêts plus risqués par les prêteurs traditionnels. Parmi les nombreuses transactions réalisées l'année dernière, BlackRock a racheté la société de crédit privé HPS .

Les grandes sociétés de rachat d'entreprises aux États-Unis se sont rapidement développées dans le domaine du crédit au cours de la dernière décennie, des sociétés telles que Blackstone BX.N , Apollo APO.N et Carlyle CG.O gérant de grandes quantités d'actifs de crédit parallèlement à leurs activités traditionnelles de capital-investissement.

"L'expansion des capacités de crédit aux États-Unis, en complément de notre plateforme européenne leader sur le marché, a été une priorité évidente pour CVC", a déclaré Rob Lucas, directeur général de CVC.

L'opération se composera d'environ 400 millions de dollars en espèces et d'un maximum de 800 millions de dollars en actions CVC, a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue au troisième trimestre de cette année. Cette opération intervient après qu'AIG AIG.N et CVC ont conclu un accord d'investissement la semaine dernière pour diriger jusqu'à 3,5 milliards de dollars de capitaux d'AIG vers des stratégies secondaires de crédit et de capital-investissement gérées par CVC.

(1 dollar = 0,8441 euro)