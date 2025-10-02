 Aller au contenu principal
CVC lève 10,4 milliards d'euros pour sa stratégie européenne de prêts directs
information fournie par AOF 02/10/2025 à 15:37

(AOF) - CVC Credit, la branche mondiale de gestion de crédit de CVC, annonce la clôture définitive de son quatrième fonds européen de prêts directs ("European Direct Lending Fund", "EUDL IV"). CVC a levé 10,4 milliards d’euros à investir dans des opportunités de prêts directs en Europe, en augmentation significative par rapport aux précédents fonds de prêts directs européens de CVC, qui avaient levé 6,3 milliards d’euros en 2022 et 1,3 milliard d'euros en 2020.

CVC Credit gère un total d'actifs représentant plus de 48 milliards d'euros (dont 43 milliards d'euros d'actifs sous gestion rémunérés) dans le cadre de ses activités de crédit liquide et crédit privé. La plateforme de crédit privé comprend ses stratégies européennes de prêt direct et de solutions de capital, avec des actifs de plus de 18 milliards d'euros.

