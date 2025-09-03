Customers Bancorp en baisse suite à la vente prévue de 150 millions de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N chutent de 5,6 % à 68,40 $ dans les échanges prolongés ** CUBI envisage une vente d'actions de 150 millions de dollars, selon le prospectus déposé auprès de la SEC

** L'action a clôturé en hausse de 1,2 % à 72,43 $ mercredi

** CUBI prévoit d'utiliser le produit de la vente à des fins générales, y compris le remboursement de la dette, le rachat d'actions et le rachat d'actions privilégiées

** Morgan Stanley, Keefe, Bruyette & Woods et Raymond James ont été désignés comme co-chefs de file

** CUBI avait 31,6 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus

** 4 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; PT médian de 78 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CUBI a augmenté de 48,8 % depuis le début de l'année