 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 938,89
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Customers Bancorp en baisse suite à la vente prévue de 150 millions de dollars d'actions
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N chutent de 5,6 % à 68,40 $ dans les échanges prolongés ** CUBI envisage une vente d'actions de 150 millions de dollars, selon le prospectus déposé auprès de la SEC

** L'action a clôturé en hausse de 1,2 % à 72,43 $ mercredi

** CUBI prévoit d'utiliser le produit de la vente à des fins générales, y compris le remboursement de la dette, le rachat d'actions et le rachat d'actions privilégiées

** Morgan Stanley, Keefe, Bruyette & Woods et Raymond James ont été désignés comme co-chefs de file

** CUBI avait 31,6 millions d'actions en circulation au 30 juin, selon le prospectus

** 4 des 7 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 3 à "conserver"; PT médian de 78 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CUBI a augmenté de 48,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CUSTOMERS BANC
72,350 USD NYSE +1,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank