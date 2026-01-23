Customers Bancorp en baisse après des dépenses plus élevées au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N chutent de 9,5 % à 73,51 $ ** Jeudi en fin de journée, CUBI a publié un bénéfice pour le 4ème trimestre supérieur aux attentes de Wall Street malgré des dépenses plus élevées

** Les analystes de Wall Street disent que les dépenses ont été exceptionnelles et plus élevées que prévu au 4ème trimestre

** Les dépenses hors intérêts du 4ème trimestre ont bondi à 117,3 millions de dollars, au-dessus des estimations de 109,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Cinq des neuf sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus et quatre comme un "maintien"; PT médian de 90 $ - données de LSEG

** L'action CUBI a grimpé de 50,2 % en 2025