Customers Bancorp augmente après que Stephens a relevé la note de l'action en raison de sa valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de la banque régionale Customers Bancorp CUBI.N augmentent de 4,5 % à 67,64 $

** Stephens relève la note de CUBI de "sous-pondérer" à "pondération égale"; maintient l'objectif de cours inchangé à 71 $, ce qui implique une hausse de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les actions de CUBI se négocient désormais avec une décote plus que suffisante par rapport à des pairs plus rentables, selon elle

** La concurrence accrue des nouveaux venus dans l'espace des cryptomonnaies et les développements dans le domaine du crédit privé sont des domaines clés à surveiller.

** Stephens estime que la concentration élevée de CUBI en dépôts liés aux cryptomonnaies devrait continuer à se traduire par une valorisation décotée de l'action

** Sept des 10 courtiers évaluent l'action "acheter" ou plus élevé et 3 "conserver"; PT médian 92,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CUBI a baissé de 11,5% depuis le début de l'année