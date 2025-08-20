 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Custom Truck One Source chute après la révision à la baisse de la note de JPM
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du fournisseur d'équipement spécialisé Custom Truck One Source CTOS.N chutent de 5,5 % à 5,7 $ avant le marché

** J.P. Morgan rétrograde la note de l'action de "neutre" à "sous-pondéré" et réduit les prévisions de 6 $ à 5,50 $

** JPM anticipe un ralentissement des ventes de camions professionnels au cours des prochains trimestres en raison de la faiblesse des commandes au cours des derniers mois

** "Nous prévoyons également que les ventes de camions et d'équipements de TES seront sous pression en raison des tarifs douaniers existants et d'une éventuelle annonce au titre de la section 232 plus tard cette année ou au début de l'année prochaine" - JPM

** Six analystes considèrent l'action comme "acheter" en moyenne; leur PT médian est de 8 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CTOS a progressé de 25,3%

CUSTOM TRUCK RG-A
6,035 USD NYSE -1,71%
