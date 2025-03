Custom Denning collabore à nouveau avec Forsee Power

(AOF) - Custom Denning, l'un des principaux constructeurs australiens de bus et d'autocars, et Forsee Power, expert en systèmes de batteries, annoncent une nouvelle collaboration pour offrir des transports publics zéro émission en Australie. Depuis 2023, les deux entreprises équipent les bus Element 2 de Custom Denning avec les systèmes de batteries haute énergie Forsee Zen Plus, permettant aux véhicules de fonctionner sur une seule charge tout au long de la journée.

Plus de 150 bus ont déjà été mis en service en Australie et plus d'une centaine suivront dans les prochains mois.

Les projets australiens en matière de transports publics zéro émission s'accélèrent et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a commencé à convertir ses 8 000 bus diesel en bus électriques afin d'atteindre une conversion complète en 2035 dans le Grand Sydney et d'ici 2047 dans le reste de l'État.

Custom Denning, le plus ancien constructeur de bus d'Australie, a lancé une nouvelle gamme de bus électriques en 2023, fabriqués dans l'ouest de Sydney et a déjà livré plus de 150 bus à des villes du pays. Le constructeur australien étend également ses activités en Europe, avec 10 bus en service sur le réseau Rotala au Royaume-Uni. Custom Denning augmente ses capacités de production et peut produire des centaines de bus supplémentaires par an pour répondre à la demande croissante.

Le constructeur australien a choisi les systèmes de batterie Forsee Zen Plus, pour électrifier ses bus Element avec une énergie embarquée de 462 kWh afin qu'ils puissent parcourir jusqu'à 500 km en une seule charge.

