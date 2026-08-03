Curium va racheter Lantheus dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 8 milliards de dollars

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Curium a accepté d'acquérir la société de radiopharmacie Lantheus Holdings LNTH.O dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 8 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises.