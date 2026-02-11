Curbline Properties recule après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 204 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions de la société d'investissement immobilier Curbline Properties CURB.N ont baissé de 1,4 % avant la cloche à 25,36 $ après la fixation du prix de son offre d'actions secondaire durant la nuit

** Le propriétaire de centres commerciaux de banlieue basé à New York a annoncé tard mardi () 8 millions d'actions pour un produit brut attendu de 204 millions de dollars sur une base à terme

** Le prix de l'offre équivaut à 25,50 $, soit une décote de 0,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** CURB a conclu des contrats de vente à terme de 18 mois avec les teneurs de livres Morgan Stanley et BofA

** La société prévoit d'utiliser le produit net de la vente à des fins générales, notamment pour financer l'acquisition de propriétés, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, ainsi que le remboursement de la dette

** La société a environ 105,4 millions d'actions en circulation

** Une structure de vente à terme permet à la FPI de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte des produits jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate ** La société a publié lundi matin un FFO/sh de 29 cents, supérieur au consensus de 27 cents, selon les données du LSEG ** Jusqu'à la clôture du mardi, les actions de CURB ont augmenté de 11 % depuis le début de l'année. Au cours de la séance, le titre a atteint son plus haut niveau intraday ($26.03) depuis que la société a été scindée de Site Centers SITC.N en 2024

** 8 analystes sur 9 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 la considère comme un "maintien"; PT médian 27 $