Curbline Properties glisse après l'annonce d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février -

** Les actions de la société d'investissement immobilier Curbline Properties CURB.N ont baissé de 2,5 % à 25,10 $ après l'annonce d'une offre d'actions

** Le propriétaire de centres commerciaux de banlieue basé à New York lance une offre d'actions à terme de () 8 mln

** CURB va conclure des accords de vente à terme de 18 mois avec les teneurs de livres Morgan Stanley et BofA

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de la vente à des fins générales, notamment pour financer l'acquisition de biens immobiliers, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, ainsi que pour rembourser la dette

** Avec ~105,4 millions d'actions en circulation, CURB a une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars ** La société a publié début mars un FFO/sh de 29 cents au 4ème trimestre, supérieur au consensus de 27 cents, selon les données du LSEG ** Les actions de CURB ont terminé mardi en hausse de 0,3 % à 25,73 $, en hausse de 11 % depuis le début de l'année. Au cours de la séance, l'action a atteint son plus haut niveau intraday ($26.03) depuis que la société a été scindée of Site Centers SITC.N en 2024

** 8 des 9 analystes couvrant CURB considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian 27 $