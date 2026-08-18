Curaleaf lance une offre publique d'achat de 260 millions de dollars sur Aurora Cannabis

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La société américaine spécialisée dans le cannabis Curaleaf Holdings CURA.TO a annoncé mardi avoir lancé une offre publique d'achat sur Aurora Cannabis ACB.TO , valorisant ainsi son homologue canadien à environ 260 millions de dollars, une semaine après avoir annoncé pour la première fois cette proposition.

Les actions d’Aurora, cotées aux États-Unis, ont progressé de 3% en début de séance.

* Les actionnaires d’Aurora recevront 0,3463 actions Curaleaf et 75 cents en espèces pour chaque action Aurora, ce qui représente une contrepartie totale de 4 dollars par action. L’offre est plafonnée à 5 dollars par action si le cours de l’action Curaleaf dépasse un certain seuil.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre représente une prime de 11,1% par rapport au cours de clôture de lundi des actions d’Aurora cotées aux États-Unis.

* L’offre est valable jusqu’au 1er décembre, sous réserve des autorisations réglementaires et du soutien de plus de la moitié des actionnaires indépendants d’Aurora.

* Aurora a constitué un comité spécial la semaine dernière après l'annonce initiale de l'offre par Curaleaf. Curaleaf a déclaré rester ouverte à des discussions avec ce comité.

* Curaleaf est entrée en bourse par le biais d’une prise de contrôle inversée en octobre 2018, le même mois où Aurora a commencé à être cotée à la Bourse de New York, alors que la légalisation du cannabis récréatif au Canada suscitait l’intérêt des investisseurs pour ce secteur.

* Aurora produit et commercialise du cannabis à usage médical et récréatif, sous des marques telles qu’Aurora, CanniMed et MedReleaf, au Canada et sur les marchés internationaux.

* Les actions du secteur du cannabis, y compris celles d’Aurora, ont brièvement bondi en avril après que les États-Unis ont assoupli les restrictions sur le cannabis médical, mais ont ensuite perdu leurs gains, les investisseurs ayant conclu que ces changements étaient plus limités que prévu et laissaient en suspens des obstacles juridiques et de financement plus larges.

* Les mesuresprises par les États-Unis pour assouplir les restrictions sur le cannabis à usage médical pourraient aider les entreprises à obtenir des financements et à accéder aux services bancaires et aux marchés publics, même si les règles contradictoires entre le gouvernement fédéral et les États restent un défi.