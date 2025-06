Cuivre (cours spot) : hésite sous la résistance des 9.800$/T information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 13:56









(CercleFinance.com) - Le cuivre hésite sous la résistance des 9.800$/Tonne mais le principal obstacle moyen terme demeure la résistance des 9.950$ de début octobre 2024.

En cas de franchissement (il s'en faut de 2%), la voie serait libre pour tenter de retracer le zénith des 10.700 du 10 mai 2021 au 7 mars 2022.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.