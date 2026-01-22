CSX manque les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre ; les actions augmentent

22 janvier - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX Corp CSX.O ont augmenté de 2,9 % à 36,83 $ dans les échanges prolongés

** La société n'a pas répondu aux attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le quatrième trimestre, la baisse de la demande industrielle et des volumes de charbon à l'exportation ayant compensé les gains de prix et l'augmentation du trafic intermodal

** Chiffre d'affaires de 3,50 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes (3,54 milliards de dollars) - données LSEG

** Le bénéfice net de 39 cents/action est également légèrement inférieur aux attentes de 41 cents/action

** En 2025, les actions ont augmenté de 12,3 %