CSX grimpe après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril -
** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O ont augmenté de 4,2 % à 45,02 $ avant le marché après avoir publié des bénéfices et des revenus plus élevés au premier trimestre
** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre a augmenté de 2 % en glissement annuel pour atteindre 3,48 milliards de dollars
** Le BPA a augmenté à 43 cents contre 34 cents il y a un an
** La forte demande intermodale, soutenue par des dépenses de consommation stables, a aidé les opérateurs ferroviaires américains tels que CSX à contrer la faiblesse du charbon et de certaines marchandises industrielles
** 16 analystes sur 25 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; PT médian à 45,25 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action CSX a augmenté de 19,1 % depuis le début de l'année
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