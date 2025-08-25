CSX chute après la publication d'un rapport selon lequel Berkshire Hathaway n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O chutent de 6,2 % à 32,45 $ ** Warren Buffett de Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré sur CNBC que le conglomérat d'investissement n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire

** La nouvelle arrive quelques jours après que CSX et BNSF aient annoncé () un nouveau service de transport d'un océan à l'autre ** Au début du mois, l'investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté CSX à évaluer les rapprochements potentiels avec BNSF Railway et Canadian Pacific Kansas City CP.TO , qui appartiennent à Berkshire, afin de déterminer le meilleur partenaire pour la fusion

** Buffett a rencontré la directrice générale de CSX et a discuté d'une plus grande coopération, selon le rapport de CNBC ** La décision d'Ancora a été prise en réponse au projet d'Union Pacific UNP.N d'acquérir son petit rival Norfolk Southern

NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars , créant ainsi la première compagnie ferroviaire de transport de marchandises d'un océan à l'autre aux États-Unis

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de CSX ont augmenté de 0,5 % depuis le début de l'année