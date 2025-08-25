 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CSX chute après la publication d'un rapport selon lequel Berkshire Hathaway n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O chutent de 6,2 % à 32,45 $ ** Warren Buffett de Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré sur CNBC que le conglomérat d'investissement n'est pas sur le marché pour acheter une compagnie ferroviaire

** La nouvelle arrive quelques jours après que CSX et BNSF aient annoncé () un nouveau service de transport d'un océan à l'autre ** Au début du mois, l'investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté CSX à évaluer les rapprochements potentiels avec BNSF Railway et Canadian Pacific Kansas City CP.TO , qui appartiennent à Berkshire, afin de déterminer le meilleur partenaire pour la fusion

** Buffett a rencontré la directrice générale de CSX et a discuté d'une plus grande coopération, selon le rapport de CNBC ** La décision d'Ancora a été prise en réponse au projet d'Union Pacific UNP.N d'acquérir son petit rival Norfolk Southern

NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars , créant ainsi la première compagnie ferroviaire de transport de marchandises d'un océan à l'autre aux États-Unis

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de CSX ont augmenté de 0,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
727 127,770 USD NYSE -0,82%
CANADIAN PACIFIC
101,880 CAD TSX -1,55%
CSX
32,9350 USD NASDAQ -4,76%
NORFOLK SOUTHERN
278,130 USD NYSE -2,27%
UNION PACIFIC
223,650 USD NYSE -1,82%
