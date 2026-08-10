Csquare bien orienté avec un avis positif de Bank of America

Csquare prend 2,9% vers 22,1 USD en début de séance à Wall Street, soutenu par Bank of America, qui entame le suivi du dossier avec une recommandation "achat" et un objectif de cours fixé à 46 USD, sur la base d'un multiple EV/EBITDA 2027 cible de 22 fois.

"L'offre de centres de données ne peut pas suivre la demande, et Csquare peut résoudre les goulets d'étranglement grâce à un délai de mise sur le marché plus rapide ainsi qu'à un coût réduit", met en avant le broker, qui voit l'action se revaloriser avec une inflexion de la croissance.

Bank of America démarre ainsi la couverture et présente sa thèse d'investissement sur Csquare, moins d'un mois après l'introduction en Bourse de ce fournisseur d'infrastructures numériques et de centres de données, introduction qui a eu lieu vers la mi-juillet.

Mercredi dernier, le groupe texan a dévoilé une perte nette de 48,8 MUSD au titre de son 2e trimestre 2026, mais un EBITDA ajusté en hausse de 21% à 120,3 MUSD, soit une marge en amélioration de 3,3 points à 46,2%, pour des revenus en croissance de 14,5% à 280,4 MUSD.

"Ces résultats reflètent le caractère durable de notre modèle de revenus récurrents, la vigueur de la demande des clients sur nos marchés et le levier opérationnel inhérent à notre activité", commentait alors son CEO, Spencer Mullee.