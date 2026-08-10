 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Csquare bien orienté avec un avis positif de Bank of America
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 16:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Csquare prend 2,9% vers 22,1 USD en début de séance à Wall Street, soutenu par Bank of America, qui entame le suivi du dossier avec une recommandation "achat" et un objectif de cours fixé à 46 USD, sur la base d'un multiple EV/EBITDA 2027 cible de 22 fois.

"L'offre de centres de données ne peut pas suivre la demande, et Csquare peut résoudre les goulets d'étranglement grâce à un délai de mise sur le marché plus rapide ainsi qu'à un coût réduit", met en avant le broker, qui voit l'action se revaloriser avec une inflexion de la croissance.

Bank of America démarre ainsi la couverture et présente sa thèse d'investissement sur Csquare, moins d'un mois après l'introduction en Bourse de ce fournisseur d'infrastructures numériques et de centres de données, introduction qui a eu lieu vers la mi-juillet.

Mercredi dernier, le groupe texan a dévoilé une perte nette de 48,8 MUSD au titre de son 2e trimestre 2026, mais un EBITDA ajusté en hausse de 21% à 120,3 MUSD, soit une marge en amélioration de 3,3 points à 46,2%, pour des revenus en croissance de 14,5% à 280,4 MUSD.

"Ces résultats reflètent le caractère durable de notre modèle de revenus récurrents, la vigueur de la demande des clients sur nos marchés et le levier opérationnel inhérent à notre activité", commentait alors son CEO, Spencer Mullee.

Valeurs associées

CSQUARE
21,670 USD NYSE +0,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,82 +5,71%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 391,03 +1,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank