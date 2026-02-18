CSL signe un accord de licence avec Eli Lilly pour le clazakizumab afin d'explorer d'autres traitements potentiels

CSL a accordé à Eli Lilly certains droits sur le clazakizumab

CSL recevra un paiement initial de 100 millions de dollars

Les actions de CSL en hausse de 2,1 %

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré mercredi avoir accordé à Eli Lilly LLY.N certains droits de développement et de commercialisation du clazakizumab, un anticorps monoclonal anti-interleukine-6, en échange d'un paiement initial de 100 millions de dollars.

CSL conservera les droits exclusifs de développement et de commercialisation du clazakizumab pour la prévention des événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale (ESKD).

Dans le cadre de cet accord, Eli Lilly explorera le développement et la commercialisation de l'anticorps monoclonal dans d'autres domaines et versera à CSL des paiements d'étape potentiels dans les domaines clinique, réglementaire et commercial, ainsi que des redevances sur les ventes nettes à l'échelle mondiale.

L'Interleukine-6 (IL-6) est une cytokine impliquée dans divers processus biologiques, notamment la régulation immunitaire. La surproduction d'IL-6 est associée à l'inflammation chronique et a été observée dans une série de conditions médicales.

En empêchant l'IL-6 de se lier à son récepteur, le clazakizumab pourrait contribuer à réduire l'inflammation et apporter des bénéfices thérapeutiques aux patients, selon CSL.

"Le clazakizumab est un candidat thérapeutique prometteur qui pourrait avoir un impact significatif sur le traitement de diverses affections immuno-inflammatoires et cardiovasculaires", a déclaré Bill Mezzanotte, responsable de la recherche et du développement chez CSL.

Le géant australien de la biotechnologie a déclaré qu'il faisait avancer l'essai clinique du clazakizumab chez les patients sous dialyse atteints d'ESKD afin d'évaluer son innocuité et de déterminer s'il peut réduire les événements cardiovasculaires indésirables majeurs.

Les actions de la société australienne ont augmenté de 2,1 % à 154,78 dollars australiens à 0026 GMT.