CSG va présenter des avancées dans le contrôle aérien, le titre grimpe

A l'occasion du salon "Airspace World" organisé à Lisbonne la semaine prochaine, plusieurs filiales de CSG présenteront leurs technologies dédiées au contrôle aérien, aux radars et à la gestion du trafic de drones. En attendant, le titre progresse de 2,3% à Amsterdam surpassant nettement l'indice AEX qui grappille timidement 0,3%.

CSG Group annonce que plusieurs de ses filiales participeront au salon Airspace World 2026, organisé du 26 au 28 mai à Lisbonne (Portugal), principal rendez-vous mondial consacré à la gestion du trafic aérien (ATM, Air Traffic Management).

Dans le détail, le fabricant de radars Eldis présentera "RPL-2000", son système de radars de surveillance et d'approche de nouvelle génération définis par logiciel, ainsi que son radar 3D longue portée "RL-3000" destiné au suivi de cibles aériennes non coopératives.

CS Soft dévoilera sa nouvelle plateforme SkyOptima, reposant sur une architecture cloud native et des micro-services, destinée aux fournisseurs de services de navigation aérienne. La société exposera également plusieurs outils de simulation, de supervision et d'analyse du trafic aérien.

Atrak mettra en avant son système MAESTRO Digital Remote Tower, permettant la gestion à distance des services de contrôle aérien grâce à des caméras, des capteurs et des outils d'intelligence artificielle. La société présentera aussi une solution de facturation aéronautique automatisée.

Enfin, Upvision exposera MAIA, sa plateforme de gestion du trafic de drones (UTM, Unmanned Traffic Management), conçue pour coordonner les opérations dans l'espace aérien basse altitude et faciliter l'intégration des drones dans les opérations quotidiennes.