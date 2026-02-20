CSG signe un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros pour des munitions en Europe occidentale
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:46
CSG annonce que sa filiale Excalibur International a signé un contrat avec "le ministère de la Défense d'un pays membre de l'OTAN en Europe occidentale" pour la fourniture de plusieurs dizaines de milliers de munitions d'artillerie et de mortier. La valeur totale du contrat atteint un montant de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros.
Attribué via une procédure d'appel d'offres accélérée, le marché vise à répondre à l'urgence de reconstituer les stocks de munitions des forces armées du pays concerné.
Le projet associera également MSM Group, autre entité de CSG, dont les sociétés - VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada ou ZVI - assureront la production. Ces industriels figurent parmi les principaux fabricants européens de munitions d'artillerie, de mortier, de chars et de calibres intermédiaires conformes aux standards de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Michal Radouch, directeur commercial d'Excalibur International, souligne que ce contrat illustre la stratégie du groupe visant à développer ses partenariats avec les pays de l'OTAN, "piliers importants de la sécurité européenne", tout en renforçant le rôle de l'industrie européenne de défense dans le contexte international actuel.
Le titre CSG est actuellement stable à Amsterdam, autour des 30 euros.
