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CSG se renforce en Pologne avec le rachat de DOMAR MS
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:32

Le groupe industriel accélère sa stratégie d'intégration verticale et d'expansion en Europe centrale dans le secteur de la défense.

CSG annonce la signature d'un accord préliminaire pour acquérir DOMAR MS, fabricant polonais de faisceaux de câbles, boîtiers électriques et connecteurs destinés notamment aux systèmes de défense. La finalisation de l'opération est attendue dans les prochaines semaines, sous réserve des autorisations réglementaires.

Concrètement, l'intégration de DOMAR MS doit permettre d'élargir la chaîne d'approvisionnement de CSG et de sécuriser l'accès à des composants clés pour les technologies de défense.

DOMAR MS conservera ses activités actuelles en Pologne, avec un effectif d'environ 220 salariés appelé à atteindre 300 d'ici la fin de l'année.
L'opération ouvre également des perspectives d'expansion internationale pour la société, tout en renforçant l'indépendance technologique de CSG dans les composants stratégiques.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

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