CSG répond à l'enquête d'Hunterbrook mais peine à rebondir
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:46
CSG annonce rejeter les accusations d'un article de Hunterbrook Media, qu'il juge "sélectif et trompeur", et apporte des réponses détaillées sur plusieurs points clés.
Dans son enquête, Hunterbrook affirmait que l'essentiel des revenus liés à la production de munitions chez CSG provenait de matériel reconditionné et pointant une capacité industrielle limitée du groupe. CSG conteste ce matin cette lecture, expliquant opérer un modèle intégré et multi-sites, avec une production répartie entre plusieurs pays. Le groupe met en avant une capacité propre d'environ 630 000 obus en 2025, appelée à croître de 20% en 2026, et réaffirme son objectif de 1,1 million d'unités à moyen terme, tout en réduisant le reconditionnement.
L'enquête évoquait aussi d'éventuels passifs cachés liés à un actionnaire minoritaire ainsi qu'une option de vente qui aurait créé une obligation pour CSG avant l'introduction en Bourse. Le groupe dément, indiquant que cette option n'a pas été exercée de manière effective et qu'aucun passif, y compris hors bilan, n'existait ou ne devait être comptabilisé.
Hunterbrook mettait aussi en doute la transparence autour d'une créance de 275 MEUR. CSG affirme que cette opération était correctement documentée dans le prospectus d'introduction en Bourse, qu'elle résultait de la cession d'activités non stratégiques et qu'elle a été intégralement réglée en numéraire au 1er trimestre 2026, conformément au calendrier annoncé.
Enfin, l'article questionne la validité d'un accord-cadre slovaque de 58 MdsEUR. CSG précise qu'il s'agit d'un potentiel sur 7 ans et non de commandes fermes, un fonctionnement standard dans le secteur, avec environ 1 MdEUR déjà intégré dans le pipeline fin 2025.
Le groupe souligne avoir déjà corrigé certaines informations par le passé et indique que son carnet de commandes reste solide, avec une prochaine mise à jour prévue lors de la publication des résultats trimestriels le 20 mai.
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