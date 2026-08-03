 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSG renforce sa gouvernance avec la nomination de Ben Hudson, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 11:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le groupe de défense et de technologies industrielles poursuit l'internationalisation de sa gouvernance avec l'arrivée d'un dirigeant expérimenté du secteur. Ce matin, le titre s'adjuge plus de 7% à la Bourse d'Amsterdam.

CSG (Czechoslovak Group) annonce la nomination, effective au 1er août 2026, de Ben Hudson comme membre et vice-président de son conseil d'administration. Déjà nommé en juin directeur général de CSG Land Systems et directeur des technologies (Chief Technology Officer, CTO), il supervisera le développement des capacités de défense terrestre, la stratégie technologique, la recherche et développement (R&D) ainsi que l'innovation du groupe.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie mondiale de la défense, Ben Hudson a notamment occupé des fonctions de direction chez Hanwha, BAE Systems et Rheinmetall, après avoir servi comme officier dans l'armée australienne.

Michal Strnad, président du conseil d'administration et directeur général de CSG, estime que cette nomination renforce l'ambition du groupe de devenir un acteur mondial porté par une équipe dirigeante internationale et de soutenir sa croissance à long terme.

CSG souligne également avoir récemment recruté plusieurs dirigeants issus de General Dynamics, Rheinmetall, Northrop Grumman, Raytheon, J.P. Morgan, Avast, Rentokil Initial, KNDS et RWS, illustrant sa capacité à attirer des profils de premier plan dans le secteur de la défense.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
17,7100 EUR Euronext Amsterdam +7,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Suisse: l'inflation diminue à 0,4% en juillet (OFS)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation en Suisse a poursuivi sa décrue en juillet, diminuant à 0,4% sur un an, contre 0,5% le mois précédent, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En juillet, les prix des produits importés ont stagné par rapport à la même période un an ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Turquie: l'inflation ralentit légèrement en juillet, à 31,75% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:34 

    L'inflation a ralenti légèrement en Turquie en juillet, à 31,7% sur un an (après 32,1% en juin), mais reste marquée par la forte hausse des dépenses liées à la santé et à l'éducation, selon les données officielles publiées lundi. Sur un mois, l'inflation a accéléré, ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le groupe italien Prysmian achète l'américain Atkore pour 3,3 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:33 

    Le numéro un mondial des câbles industriels, le groupe italien Prysmian, a annoncé lundi le rachat de l'américain Atkore, leader des solutions électriques aux Etats-Unis, pour 3,3 milliards d'euros (3,8 milliards de USD). "Prysmian renforce sa position de leader ... Lire la suite

  • ( AFP / PEDRO PARDO )
    Chine: l'activité manufacturière progresse en juillet pour le 8ème mois, selon un indice indépendant
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.08.2026 11:32 

    L'activité manufacturière chinoise a continué à progresser en juillet pour le huitième mois consécutif, mais à un rythme ralenti, montre un indice indépendant publié lundi. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,4055 +24,77%
Pétrole Brent
83,76 -6,36%
CAC 40
8 616,07 +1,25%
2CRSI
25,22 -2,10%
WORLDLINE
13,5 +10,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank