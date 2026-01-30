CSG relance la production de munitions de gros calibre à Lavrio (Grèce)
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:36
CSG annonce la création d'une coentreprise entre sa filiale MSM Greece et la société publique grecque Hellenic Defence Systems S.A. (HDS). Baptisée Hellenic Ammunition S.A., cette nouvelle entité sera dédiée à la production de munitions de gros calibre sur le site de Lavrio et marque une étape importante dans la reconstitution de capacités industrielles jugées stratégiques en Grèce.
Les accords portent notamment sur les statuts de la société et un contrat de concession permettant son établissement formel. MSM se verra confier le contrôle managérial du site de Lavrio pour une durée de 25 ans, afin de déployer un vaste programme d'investissements et de modernisation.
Le site emploie actuellement environ 120 salariés. CSG prévoit le recrutement de 180 personnes supplémentaires au cours de l'année, portant les effectifs à près de 300 d'ici la fin de l'exercice.
La production de munitions de 155 mm est déjà opérationnelle, avec l'introduction progressive d'autres calibres et un passage à un fonctionnement en régime multi-équipes prévu en 2026. Un jalon technologique majeur est également attendu avec le lancement, au second semestre, de la production de charges propulsives de type base bleed grain.
Le projet comprend enfin la relance de la production de TNT à Lavrio, une activité devenue rare en Europe après des décennies d'externalisation de procédés énergivores. Cette unité, élargie à la fabrication d'intermédiaires clés, devrait entrer en production à la charnière 2026-2027. Les investissements globaux à Lavrio s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros, CSG s'étant engagé à investir jusqu'à 50 MEUR sur le long terme dans la coentreprise.
