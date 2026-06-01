CSG ouvre sa technologie Peak Alloy à l'US Army, le titre recule

L'accord avec l'armée américaine porte sur l'utilisation d'une technologie de douilles à haute performance dans plusieurs systèmes d'armes.

CSG fait savoir que sa filiale Federal Ammunition a signé un accord avec l'armée américaine autorisant l'utilisation de sa technologie brevetée de douilles "Peak Alloy" dans plusieurs calibres et systèmes d'armes.

L'accord prévoit certaines conditions avant l'octroi de droits d'utilisation gouvernementaux, notamment la livraison de 40 millions de douilles intégrant cette technologie.

Lancée sur le marché civil en 2025 avec la cartouche 7mm Backcountry, "Peak Alloy" repose sur un alliage d'acier propriétaire à haute résistance permettant de supporter des pressions supérieures à 80 000 PSI, contre des douilles traditionnelles en laiton.

Cette technologie vise à accroître les vitesses de tir dans des armes plus compactes et légères, souvent équipées de silencieux. Elle est également évaluée par plusieurs pays alliés européens.

L'accord avec l'armée américaine couvre plusieurs calibres, jusqu'au 50 calibres inclus. Jason Vanderbrink, président-directeur général de Federal Ammunition, a qualifié cet accord d'"historique" et a souligné la capacité d'innovation du groupe au service des forces armées américaines.

Malgré cette annonce, le titre CSG cède près de 4% à Amsterdam.