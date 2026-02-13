CSG obtient la note "investment grade" de Moody's
13/02/2026
Moody's a relevé la note de la dette senior garantie de CSG de Ba1 à Baa3, marquant son passage en catégorie "investment grade". Cette décision reflète une amélioration de la gouvernance d'entreprise après l'introduction en Bourse, une structure financière simplifiée et une politique plus prudente.
Moody's salue également la solidité du profil financier du groupe, sa génération de trésorerie libre et ses perspectives de croissance à moyen terme. L'agence maintient une perspective stable, anticipant des performances robustes sur les 12 à 18 prochains mois.
Fitch Ratings a, de son côté, confirmé la note BBB- avec une perspective stable, soulignant la constance du profil de crédit de CSG par rapport à ses pairs européens du secteur défense et aéronautique.
Introduit en Bourse en janvier 2025 avec 15,2% du capital flottant, le groupe affiche une capitalisation d'environ 30 MdsEUR. Fort de cette reconnaissance par les agences de notation, CSG prévoit une croissance continue de ses revenus et un maintien d'une génération de trésorerie stable.
Le titre cède actuellement près de 2,5% à Amsterdam.
Valeurs associées
|28,3000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-2,85%
