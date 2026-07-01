CSG multiplie le recrutement de cadres de la défense

Le groupe tchèque devenu acteur global de la défense renforce son attractivité après son introduction en Bourse et ses acquisitions internationales.

CSG a annoncé hier une nouvelle phase de croissance marquée par le renforcement de son équipe dirigeante avec l'arrivée de cadres issus de grands groupes de défense internationaux tels que Rheinmetall, Northrop Grumman, BAE Systems, Raytheon, Kongsberg et General Dynamics.

Le groupe, qui a réalisé plusieurs acquisitions (FMG en Espagne, Fiocchi en Italie, The Kinetic Group aux Etats-Unis), compte désormais plus de 14 000 employés et une présence industrielle en Europe, aux Etats-Unis ainsi qu'en Asie.

Son introduction en Bourse en janvier 2026 a renforcé sa visibilité internationale et accéléré l'intérêt de dirigeants expérimentés pour ses postes de direction.

Concrètement, Thomas Berge Nielsen (stratégie groupe) arrive de Rheinmetall et Kongsberg Defence & Aerospace, où il a travaillé sur la stratégie internationale.

Ben Hudson (CTO et Land Systems) rejoint CSG en provenance de Hanwha, après des passages chez Rheinmetall, BAE Systems et General Dynamics European Land Systems.

David Jacobs (CSG Defense North America) est issu de Northrop Grumman et Raytheon, où il travaillait sur la stratégie et le développement.

D'autres recrutements concernent les filiales clés du groupe avec Matthew Harvey (ex-BAE Systems, Leonardo, Marshall Aerospace), nommé directeur commercial chez Excalibur Army, Tom Winney (ex-KNDS et Rheinmetall/BAE Systems Land), nommé directeur général chez Tatra Export, ou encore Alexander Rüstig (ex RWS et Schaeffler) qui a rejoint Fiocchi en début d'année.

Le groupe a également recruté Peter Russell en communication investisseurs, ancien d'Avast, Rentokil Initial et J.P. Morgan.