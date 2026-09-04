 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSG investit près de 50 MEUR dans ses capacités de production de systèmes militaires
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 16:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe prévoit d'agrandir le site de Tatra Defence à Kop?ivnice, en République tchèque, avec 14 000 m² de nouvelles surfaces de production.

CSG annonce un investissement d'environ 49,7 millions d'euros sur 3 ans afin de développer les capacités de production de systèmes militaires terrestres et les infrastructures associées de Tatra Defence à Kop?ivnice.

Le programme prévoit la construction, en 2 étapes, de 14 000 m² de surfaces de production, ainsi que l'acquisition de machines-outils, d'équipements de mesure spécialisés et de technologies de traitement de surface. La première nouvelle halle doit entrer en phase d'exploitation expérimentale en décembre 2026, tandis que la seconde devrait être achevée au 1er trimestre 2028.

L'expansion s'accompagne de recrutements : les sociétés opérant sous la marque Tatra Defence emploient actuellement plus de 550 personnes et prévoient jusqu'à 300 nouvelles embauches d'ici fin 2026, puis plus de 100 supplémentaires en 2027.

Le titre CSG reculait de 3,1% en milieu d'après-midi à la Bourse d'Amsterdam.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
16,5940 EUR Euronext Amsterdam -2,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0814 +6,13%
HAFFNER ENERGY
0,586 +10,15%
CAC 40
8 275,04 -0,14%
Pétrole Brent
94,84 -1,13%
2CRSI
28,46 +3,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank