CSG investit près de 50 MEUR dans ses capacités de production de systèmes militaires

Le groupe prévoit d'agrandir le site de Tatra Defence à Kop?ivnice, en République tchèque, avec 14 000 m² de nouvelles surfaces de production.

CSG annonce un investissement d'environ 49,7 millions d'euros sur 3 ans afin de développer les capacités de production de systèmes militaires terrestres et les infrastructures associées de Tatra Defence à Kop?ivnice.

Le programme prévoit la construction, en 2 étapes, de 14 000 m² de surfaces de production, ainsi que l'acquisition de machines-outils, d'équipements de mesure spécialisés et de technologies de traitement de surface. La première nouvelle halle doit entrer en phase d'exploitation expérimentale en décembre 2026, tandis que la seconde devrait être achevée au 1er trimestre 2028.

L'expansion s'accompagne de recrutements : les sociétés opérant sous la marque Tatra Defence emploient actuellement plus de 550 personnes et prévoient jusqu'à 300 nouvelles embauches d'ici fin 2026, puis plus de 100 supplémentaires en 2027.

Le titre CSG reculait de 3,1% en milieu d'après-midi à la Bourse d'Amsterdam.