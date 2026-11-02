CSG : explosion dans l'usine de Grenade, pas d'impact durable attendu sur la production

Le groupe a annoncé qu'une explosion s'était produite vendredi dans une zone démilitarisée de son site espagnol, sans faire de victimes ni de blessés graves.

CSG a précisé que l'incident, survenu à 9 heures dans l'usine Fábrica de Municiones de Granada (FMG), avait eu lieu à une distance de sécurité des installations de production et des propriétés civiles. Les employés ont été évacués et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion.

Sur la base des informations actuellement disponibles, le groupe ne prévoit pas de conséquences à long terme sur les activités de production de FMG.

En 2025, cette filiale a généré un bénéfice attribuable de 18,5 millions d'euros, après déduction des intérêts minoritaires de 19,8%, soit moins de 3% du bénéfice attribuable total de CSG. Les analystes estiment à ce stade que le risque pour le groupe reste limité.

En début de matinée, le titre reculait de 1,3% à la Bourse d'Amsterdam.