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CSG et WSK "PZL-KALISZ" coopèrent sur des moteurs militaires en Pologne
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 14:30

Le groupe tchèque poursuit son rapprochement avec l'industrie de défense polonaise autour des motorisations pour véhicules militaires.

CSG Polska annonce la signature d'une lettre d'intention avec WSK "PZL-KALISZ", filiale du groupe public polonais PGZ, afin de produire des moteurs et composants pour poids lourds tout-terrain et plateformes militaires.

L'accord prévoit le transfert de technologies et le développement de capacités industrielles en Pologne dans les moteurs modernes et systèmes de transmission. Des activités de maintenance, modernisation et recherche et développement sont également envisagées.

Selon Lukasz Malicki, directeur des opérations de CSG Polska, ce partenariat doit renforcer les chaînes d'approvisionnement de PGZ et CSG ainsi que la position de WSK "PZL-KALISZ" sur le marché européen.

La coopération pourrait à terme viser des clients export, notamment au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et de l'Union européenne.

Le titre progressait de près de 2% vers 14h30 à Amsterdam.

CSG

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