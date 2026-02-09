CSG et PGZ s'allient pour exporter un système de déploiement de mines
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:32
Czechoslovak Group annonce la signature d'un accord de coopération avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) portant sur l'intégration et la commercialisation à l'export d'un système modulaire de déploiement de mines monté sur des véhicules Tatra. La solution présentée repose sur un châssis Tatra 6x6 et vise en priorité les marchés tiers, l'Arabie saoudite étant identifiée comme l'un des premiers débouchés potentiels.
L'accord en question, conclu à l'occasion du salon "World Defense Show" de Riyad, couvre une coopération commerciale et technologique entre CSG, sa filiale CSG Polska et le groupe public polonais PGZ.
Le projet s'inscrit dans la politique de localisation industrielle du Royaume et dans le cadre du programme "Vision 2030", avec la possibilité d'une production partielle via un fabricant local sous licence Tatra.
D'autres marchés sont également visés, notamment au sein de pays membres l'OTAN, en particulier ceux utilisant déjà des plateformes Tatra.
Le système de minage modulaire, développé par Belma, filiale de PGZ, se distingue par un haut degré d'automatisation, une configuration adaptable et une intégration possible sur des plateformes à roues, chenillées ou non habitées.
CSG et PGZ indiquent que cette coopération pourrait être étendue à d'autres domaines de produits, dans une logique de renforcement conjoint de leurs positions à l'export.
Valeurs associées
|31,9500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,10%
A lire aussi
-
Le chef du parti travailliste écossais a appelé lundi Keir Starmer à démissionner en raison du scandale Epstein-Mandelson, fragilisant encore davantage la position du Premier ministre britannique, qui a toutefois exclu de quitter Downing Street. Le dirigeant travailliste, ... Lire la suite
-
Le directeur de la communication de Keir Starmer a démissionné lundi, disant vouloir favoriser la constitution d'une nouvelle équipe pour soutenir le dirigeant britannique, mis sous pression après sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis. ... Lire la suite
-
Le laboratoire américain Eli Lilly, spécialiste de l'obésité, a annoncé lundi le rachat d'Orna Therapeutics, qui lui permettra d'étendre son portefeuille dans les thérapies cellulaires innovantes. Selon les termes de l'accord, Lilly va acquérir la biotech Orna, ... Lire la suite
-
Le groupe américain présente une nouvelle plateforme navale destinée à renforcer les capacités furtives et autonomes des forces américaines et alliées dans un contexte maritime contesté. Lockheed Martin annonce le lancement du "Lamprey", un véhicule sous-marin ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer