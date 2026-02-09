 Aller au contenu principal
CSG et PGZ s'allient pour exporter un système de déploiement de mines
09/02/2026

Le groupe industriel tchèque et le géant public polonais de la défense unissent leurs expertises autour d'une solution montée sur châssis Tatra, avec un premier focus sur l'Arabie saoudite.

Czechoslovak Group annonce la signature d'un accord de coopération avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) portant sur l'intégration et la commercialisation à l'export d'un système modulaire de déploiement de mines monté sur des véhicules Tatra. La solution présentée repose sur un châssis Tatra 6x6 et vise en priorité les marchés tiers, l'Arabie saoudite étant identifiée comme l'un des premiers débouchés potentiels.

L'accord en question, conclu à l'occasion du salon "World Defense Show" de Riyad, couvre une coopération commerciale et technologique entre CSG, sa filiale CSG Polska et le groupe public polonais PGZ.

Le projet s'inscrit dans la politique de localisation industrielle du Royaume et dans le cadre du programme "Vision 2030", avec la possibilité d'une production partielle via un fabricant local sous licence Tatra.

D'autres marchés sont également visés, notamment au sein de pays membres l'OTAN, en particulier ceux utilisant déjà des plateformes Tatra.

Le système de minage modulaire, développé par Belma, filiale de PGZ, se distingue par un haut degré d'automatisation, une configuration adaptable et une intégration possible sur des plateformes à roues, chenillées ou non habitées.

CSG et PGZ indiquent que cette coopération pourrait être étendue à d'autres domaines de produits, dans une logique de renforcement conjoint de leurs positions à l'export.

