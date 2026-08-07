CSG en nette hausse après sa publication trimestrielle

Le groupe de défense tchèque a poursuivi sa forte croissance au premier semestre 2026, soutenu notamment par ses activités de munitions et de systèmes terrestres. Il aborde la seconde moitié de l'année "avec confiance" et peut s'appuyer sur un carnet de commandes toujours élevé. Le titre gagne plus de 4% à Amsterdam.

CSG a dégagé un bénéfice net des activités poursuivies de 572 millions d'euros au titre du premier semestre 2026, en hausse de 84,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,251 milliards d'euros, en progression de 17,2% sur un an et légèrement supérieur au consensus S&P qui ciblait 3,145 MdsEUR.

Dans le détail, la division Defence Systems a enregistré un chiffre d'affaires de 2,620 MdsEUR, en hausse de 27% et, au sein de cette activité, les revenus de Land Systems ont bondi de 96,1%, tandis que ceux des munitions de moyen et gros calibre ont progressé de 19,6%.

En revanche, le chiffre d'affaires d'Ammo (soit la division des munitions de petit calibre) a reculé de 11,5% à 631 MEUR, malgré une amélioration de la demande et des prix sur le marché commercial américain

L'EBITDA opérationnel, un indicateur alternatif de performance utilisé par le groupe, a progressé de 11,5% à 863 MEUR (consensus : 829 MEUR), tandis que l'EBIT opérationnel ajusté des effets liés à l'allocation du prix d'acquisition (PPA) a augmenté de 12,7% à 784 MEUR, pour une marge de 24,1%.

Le groupe se dit "confiant"

Le free cash flow est ressorti négatif à 742 MEUR, contre un flux négatif de 686 MEUR au premier semestre 2025. Le groupe a notamment supporté une forte hausse de son besoin en fonds de roulement liée au préstockage stratégique de composants, principalement dans les munitions de moyen et gros calibre.

Le carnet de commandes atteignait 17 MdsEUR à fin juin, stable par rapport à la fin du premier trimestre, tandis que le pipeline de projets en négociation est passé de 27 MdsEUR à 29 MdsEUR. Le groupe affiche ainsi une opportunité totale de 46 MdsEUR.

"Nous avons réalisé une nouvelle période de forte performance au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 17% sur un an. La demande pour nos produits reste robuste", a déclaré Michal Strnad, président-directeur général de CSG. Il a ajouté que les moteurs structurels de la demande restaient solides et que le groupe abordait le second semestre "avec confiance".

CSG a aussi confirmé l'ensemble de sa guidance 2026 ainsi que ses objectifs à moyen terme. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 7,4 et 7,6 MdsEUR et une marge d'EBIT opérationnel d'environ 24% à 25%.

Jefferies reste à l'achat sur le titre

Réagissant à cette publication, Chloé Lemarie, en charge du dossier chez Jefferies, confirme son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 25 EUR.

L'analyste considère que le premier semestre conforte sa lecture positive du dossier et place CSG "fermement" sur la voie du haut de sa fourchette d'objectifs 2026. Selon elle, la croissance reste bien orientée et la rentabilité se maintient à un niveau compatible avec les ambitions annuelles.

Le principal point de vigilance concerne la génération de trésorerie, pénalisée par une hausse du besoin en fonds de roulement que le groupe présente comme temporaire et liée à la montée en cadence de la production. L'analyste cherchera notamment à préciser le calendrier de normalisation au second semestre et l'apport potentiel d'acomptes clients.

Jefferies surveillera également l'évolution de la demande et le rythme des commandes dans les munitions de moyen et gros calibres, ainsi que la dynamique des prix, autant d'éléments susceptibles de conforter la trajectoire opérationnelle du groupe.