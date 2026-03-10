 Aller au contenu principal
CSG dément toute irrégularité dans les activités de sa filiale espagnole avec l'agence d'achats de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:21

Le groupe indique qu'un audit juridique interne n'a révélé aucune anomalie dans les relations entre Fábrica de Municiones de Granada et l'agence d'approvisionnement de l'Alliance.

CSG annonce qu'un audit juridique approfondi des relations entre sa filiale Fábrica de Municiones de Granada (FMG) et la NATO Support and Procurement Agency (NSPA), l'agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN, n'a mis en évidence aucune irrégularité ni comportement illégal.

La société précise que FMG a coopéré activement avec la NSPA afin de clarifier la situation actuelle et lui a transmis les résultats de cette revue interne.

Selon les conclusions de cet audit, et à la connaissance du groupe, aucune activité non conforme ou répréhensible n'a été identifiée. FMG continue toutefois de suivre le dossier et se réserve, via ses conseillers juridiques, toutes les options légales pour défendre ses intérêts.

CSG souligne par ailleurs que la situation n'a eu aucun impact significatif sur la situation financière ou les perspectives d'activité de FMG ou du groupe, la NSPA ne représentant qu'un client parmi d'autres.

La filiale conserve notamment la possibilité de vendre directement aux États membres de l'OTAN. Le groupe affirme enfin rester engagé en faveur des standards les plus élevés de conformité et de transparence.

Pour rappel, l'agence d'achats de l'OTAN (NSPA) a suspendu le 31 juillet 2025 l'entreprise espagnole Fábrica de Municiones de Granada (FMG), spécialisée dans les munitions pour chars et mortiers, en raison de soupçons d'irrégularités dans l'attribution de contrats d'armement.

Les soupçons concernaient plusieurs programmes de munitions de l'OTAN, notamment des obus de 120 mm utilisés par les chars Leclerc, Abrams et Leopard 2.

Le titre CSG cède 4,9% à Amsterdam.

