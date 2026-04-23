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CSG décroche un contrat de près de 250 MEUR dans les munitions d'artillerie longue portée
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 10:11

Le groupe industriel renforce son positionnement en Europe occidentale avec une nouvelle commande stratégique financée par un pays de la région.

CSG annonce la fourniture de munitions d'artillerie de 155 mm à longue portée à un client européen pour un montant proche de 250 MEUR.
Le contrat, financé par "un pays d'Europe occidentale", prévoit des livraisons étalées sur 10 mois.

Ces munitions, standard au sein de l'OTAN s'inscrivent dans une demande croissante pour des capacités de frappe à longue distance.
Le groupe souligne que ce projet marque une nouvelle étape dans son recentrage stratégique vers les munitions de gros calibre à portée étendue.

"Ce contrat confirme notre stratégie dans les munitions longue portée et la capacité du groupe à exécuter des projets d'envergure", a indiqué en substance Jan Marinov, directeur général de CSG Defence Systems.

Le client et les détails précis des livraisons n'ont pas été divulgués.

Le titre progresse de 1,4% ce matin à Amsterdam.

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