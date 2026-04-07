CSG décroche 2,5 MdsUSD de contrats en Asie et s'impose dans la défense aérienne
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:09
CSG annonce la signature de contrats d'environ 2,5 MdsUSD pour la fourniture de systèmes de défense aérienne en Asie du Sud-Est, via sa filiale Excalibur International.
Ces accords portent sur la livraison de batteries complètes multi-couches, intégrant des systèmes de différentes portées montés sur châssis Tatra, ainsi qu'un ensemble de services incluant formation, logistique et maintenance.
Le groupe fournira également le financement export, proposant une solution clé en main, avec une exécution prévue sur 4 à 5 ans.
CSG s'appuie sur une présence déjà établie dans la région, avec des contrats récents dans les systèmes MRAD (Medium Range Air Defense, défense aérienne de moyenne portée), les véhicules blindés Patriot et les munitions.
Le groupe accélère par ailleurs son développement dans les technologies radar et les solutions anti-drones (UAS, systèmes aériens sans pilote), en ligne avec l'évolution des conflits modernes.
Malgré cette annonce, le titre recule actuellement de 0,2% à Amsterdam.
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