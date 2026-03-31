CSG acquiert 49% de Hirtenberger et renforce son positionnement dans les mortiers
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 11:56
CSG annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans Hirtenberger Defence Systems (HDS) auprès du groupe hongrois 4iG, renforçant ainsi son portefeuille dans les systèmes de mortiers et les munitions. Cette opération marque également l'entrée du groupe en Autriche et s'inscrit dans un partenariat stratégique plus large entre les deux acteurs.
HDS apporte une expertise reconnue dans les munitions de mortier (60, 81 et 120 mm) ainsi que dans les systèmes complets, incluant technologies de visée et systèmes numériques de conduite de tir.
Cette complémentarité permet à CSG d'élargir son offre vers des solutions intégrées. L'accord prévoit également l'étude d'une coentreprise en Slovaquie, destinée à soutenir les programmes industriels communs et les capacités d'assemblage. L'objectif est de renforcer les positions commerciales en Europe centrale et orientale.
Le titre CSG progressait de 0,6% à Amsterdam peu avant midi.
Valeurs associées
|23,6600 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,33%
A lire aussi
-
L'inflation dans la zone euro bondit à 2,5% sur un an en mars, attisée par le conflit au Moyen-Orient
L'inflation dans la zone euro a grimpé à 2,5% sur un an en mars, contre 1,9% en février, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025 en raison de l'envolée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient. Cette première estimation d'Eurostat publiée ... Lire la suite
-
Infrastructures militaires, entreprise pharmaceutique, lieu saint: une série de frappes ont touché mardi plusieurs sites en Iran, selon les médias, après que Donald Trump a renouvelé ses menaces si les discussions entre Washington et Téhéran n'aboutissaient pas ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur pétrolier, Microsoft, Allbirds, Emerson Electric, Starbucks, Chipotle Mexican Grill, Regeneron Pharmaceuticals, Thermo Fisher Scientific, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, ... Lire la suite
-
Le prix moyen de l'essence dans les stations service américaines a dépassé la barre des 4 dollars le gallon (3,78 litres), a annoncé mardi l'American Automobile Association (AAA), son plus haut niveau depuis près de quatre ans sur fond de guerre avec l'Iran. La ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer