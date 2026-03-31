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CSG acquiert 49% de Hirtenberger et renforce son positionnement dans les mortiers
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 11:56

Le groupe industriel accélère son intégration verticale et étend ses capacités de production en Europe via un partenariat stratégique avec 4iG.

CSG annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans Hirtenberger Defence Systems (HDS) auprès du groupe hongrois 4iG, renforçant ainsi son portefeuille dans les systèmes de mortiers et les munitions. Cette opération marque également l'entrée du groupe en Autriche et s'inscrit dans un partenariat stratégique plus large entre les deux acteurs.

HDS apporte une expertise reconnue dans les munitions de mortier (60, 81 et 120 mm) ainsi que dans les systèmes complets, incluant technologies de visée et systèmes numériques de conduite de tir.

Cette complémentarité permet à CSG d'élargir son offre vers des solutions intégrées. L'accord prévoit également l'étude d'une coentreprise en Slovaquie, destinée à soutenir les programmes industriels communs et les capacités d'assemblage. L'objectif est de renforcer les positions commerciales en Europe centrale et orientale.

Le titre CSG progressait de 0,6% à Amsterdam peu avant midi.

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