CSAM muscle son équipe actions thématiques

Credit Suisse Asset Management a agrandi son équipe actions thématiques, qui gère 17 milliards de dollars d' actifs, selon une note aux investisseurs.

Fang Liu a rejoint l' équipe en février 2020 en tant que gérant de portefeuille pour le thème Santé numérique, sous la direction de Thomas Amrein, gérant principal. Renzo Hunziker, qui avait intégré l' équipe en avril 2019, a endossé la fonction d' analyste en octobre 2020. Il se concentrera au départ sur le thème Sécurité, sous la responsabilité de Patrick Kolb, gérant de portefeuille principal. Julian Beard a rejoint l' équipe le 1er janvier 2021 en tant que gérant de portefeuille pour le thème Robotique, sous la responsabilité d' Angus Muirhead, gérant principal. Enfin, le 1er février 2021, Martins Donins a rejoint l' équipe en tant qu' analyste et se concentrera d' abord sur le thème Edutainment, sous la responsabilité de Kirill Pyshkin, gérant de portefeuille principal.

Holger Frey rejoindra l' équipe le 1er mars 2021 en tant que gérant de portefeuille principal pour le thème Impact environnemental. Un analyste sera bientôt recruté pour lui prêter main forte.

Enfin, CSAM rappelle avoir créé une équipe thématique pour le non coté. Dirigée par Ralph Bloch, elle investira dans les mêmes thèmes mais dans les entreprises non cotées via un véhicule d' investissement séparé. L' équipe compte actuellement parmi ses membres Marcel Kaufmann, depuis juin 2020, ainsi que Steven Neftel, arrivé en janvier 2021.