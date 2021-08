CSAM lance un fonds dette émergente à duration courte

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management a lancé le Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund. Ce fonds est exposé aux obligations d' entreprises à duration courte (1 à 3 ans), quasi-souveraines et souveraines des marchés émergents, avec une préférence pour les obligations d' entreprises à haut rendement.

Les gérants, Andreas Fischer et Andranik Safaryan, ont la possibilité d' investir dans des obligations à échéances plus longues (surtout de 3 à 5 ans), tout en maintenant le risque global de taux d' intérêt à moins de 2,5 ans. La note de crédit moyenne est de BB+ et l' indice de référence est le JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified 1-3 ans.

Le fonds est aligné sur le Credit Suisse Sustainable Investment Framework et vise à réduire considérablement l' intensité globale des émissions de CO2 du portefeuille. Mais au regard des attentes de l' Autorité des marchés financiers, ce fonds présente " une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion " , peut-on lire dans la présentation du fonds.