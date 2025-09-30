Crystalys Therapeutics lance un tour de table de 205 millions de dollars pour des essais sur un médicament contre la goutte

Crystalys Therapeutics a annoncé mardi qu'elle sortait du mode furtif avec un tour de table de 205 millions de dollars pour aider à financer les essais mondiaux de phase avancée de son principal médicament dans le traitement de la goutte.

La série A a été co-dirigée par Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire du fabricant de médicaments contre l'obésité Novo Nordisk NOVOb.CO , SR One et Catalys Pacific, et a bénéficié de la participation d'autres investisseurs.

La société, dont l'évaluation pré-money est de 75 millions de dollars, a conclu un premier investissement en juin et travaillait avec trois ou quatre investisseurs supplémentaires pour une deuxième levée de fonds, a déclaré le directeur général James Mackay à Reuters.

Crystalys accélère deux essais de phase avancée du dotinurad, un médicament oral à prise unique quotidienne évalué aux États-Unis et en Europe comme traitement de deuxième intention de la goutte chez les patients qui ne répondent pas aux thérapies de première intention.

"Il n'existe pas vraiment de traitement de deuxième intention pour ces patients", a déclaré M. Mackay, ajoutant que si le médicament intraveineux Krystexxa d'Amgen AMGN.O est efficace en tant que traitement de troisième intention, son prix élevé le limite à une petite partie des patients.

La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire causée par l'accumulation d'acide urique dans l'organisme et qui provoque des douleurs et des gonflements dans les articulations.

Le Dotinurad appartient à une classe de médicaments qui bloquent le transporteur d'urate 1 (URAT1) dans les reins, ce qui contribue à augmenter l'excrétion de l'acide urique et à abaisser les taux sanguins de cette substance.

"Normalement, il faut mener des essais cliniques répétés, mais en raison des nombreuses données existantes, la FDA a accepté que nous menions deux essais cliniques, mais avec deux conceptions différentes", a déclaré M. Mackay.

L'un des essais vise à réduire les poussées de goutte, tandis que l'autre vise à résoudre les tophi, qui sont de gros dépôts de cristaux d'acide urique.

La société basée à San Diego a obtenu l'accès au médicament par l'intermédiaire d'Urica Therapeutics, une unité de Fortress Biotech FBIO.O qui a initialement obtenu la licence du médicament de la société japonaise Fuji Yakuhin.

Fuji Yakuhin a concédé à Eisai 4523.T une licence pour le médicament en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Il est approuvé en Chine sous le nom de marque Urece.