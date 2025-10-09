 Aller au contenu principal
Crystal fait l'acquisition du cabinet Adéquation dans les Hauts-de-France
information fournie par AOF 09/10/2025 à 10:09

(AOF) - Crystal annonce l’intégration du cabinet Adéquation, basé à Amiens, au sein de son pôle de gestion privée Laplace. " Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement territorial du groupe, qui renforce ainsi sa présence dans les Hauts-de-France, et tout particulièrement en Picardie ", précise un communiqué. Fondé en 2008 par Laurent Huré, rejoint ensuite par Nicolas Sanner, Julien Pouillot et Pascal Pissevin, Adéquation accompagne plus de 1 300 chefs d'entreprises, professions libérales et particuliers, représentant 135 millions d'euros d'actifs supervisés.

